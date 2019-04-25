Крокодил утащил старика и бросил на берегу

В Малайзии найдено тело пожилого мужчины, погибшего в результате нападения крокодила. Об этом сообщает издание New Straits Times.

Рептилия утащила 61-летнего Зайнуддина Бедду (Zainuddin Bedda) около 9:00 во вторник, 23 апреля. На поиски мужчины отправили пять спасателей на пожарном автомобиле. Через два часа им удалось обнаружить останки Бедды на берегу реки недалеко от плантации масличной пальмы.

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По официальным данным, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии. В большинстве случаев нападения на людей совершали гребнистые крокодилы.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Помимо них, на острове водятся гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пять метров.

В апреле сообщалось, что в Малайзии власти сумели найти и поймать крокодила-людоеда, съевшего мигранта. В поисковой операции участвовали полицейские, жители окрестных деревень, пожарные, лесники и коллеги пропавшего.

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