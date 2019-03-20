Пропавшего рабочего нашли внутри крокодила

В Малайзии власти сумели найти и поймать крокодила-людоеда, съевшего мигранта. Об этом сообщает информационный портал Kemifilani.

Полиция разыскивала пропавшего индонезийского рабочего Йосепа Тесу (Yosep Tesu) с 10 марта. Коллега заявил о его пропаже после того, как Тесу не вернулся с послеобеденного отдыха на берегу реки. В поисковой операции участвовали полицейские, жители окрестных деревень, пожарные, лесники и коллеги пропавшего.

После нескольких дней бесплодных поисков полиция обратилась за помощью к шаману. Тот установил ловушку для крокодила на берегу реки, за пять километров от того места, где последний раз видели Тесу.

Рептилию удалось поймать 17 марта. Полиция убила крокодила, вскрыла его и обнаружила в желудке дробленные человеческие кости и рваную одежду. Предположительно, эти останки принадлежали Тесу. После этого власти прекратили его поиски.

В декабре 2018 года сообщалось о поимке крокодила-убийцы из Замбии. Тот долгое время терроризировал всю округу и загрыз 18-летнюю девушку и рыбака.

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