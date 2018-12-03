Пойман пятиметровый крокодил-людоед

В филиппинской провинции Палаван пойман огромный гребнистый крокодил, который, как предполагают, убил рыбака. Об этом сообщает издание Rappler.

Длина рептилии составляет 4,75 метра, а вес оценивается в 400-500 килограммов. Ее планируют переправить в Палаванский центр спасения и охраны диких животных, при котором действует ферма, где разводят аллигаторов. Там специалисты намерены промыть крокодилу желудок и установить, действительно ли он съел человека.

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Останки 35-летнего рыбака нашли в среду, 28 ноября. У него отсутствовали правая рука и левая нога, а правая стопа была сломана. Тело погибшего покрывали многочисленные раны, которые могли быть нанесены зубами крокодила.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, продолжающийся до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В октябре сообщалось, что на Филиппинах подросток спас друга из челюстей крокодила. Он бил рептилию веслом по голове, пока та не отпустила добычу.

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