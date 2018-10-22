Сообразительный подросток отбил друга у крокодила

На Филиппинах подросток спас друга из челюстей крокодила с помощью весла. Об этом сообщил информационный портал Philippine News Agency.

Инцидент произошел в городе Балабак, провинция Палаван на юге страны. Два 16-летних школьника Парси Хулиа Диаз и Ронел Сара отправились на прогулку на лодке. Они плавали на середине реки и уже собирались сесть в лодку, когда неожиданно из воды выпрыгнул двухметровый гребнистый крокодил, схватил Диаза за правую ногу и потянул его на дно. Его друг не растерялся и принялся бить рептилию по голове веслом, пока она не отпустила свою добычу.

В итоге Диаз отделался лишь испугом и тремя следами от укусов на правом колене и ягодицах.

В начале октября сообщалось об отбивших подругу у гребнистого крокодила индианках. Несколько женщин напали на рептилию с кухонной утварью и заставили ее уползти.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Представители вида нередко нападают на человека, даже если не голодны, охраняя свою территорию. В случае если крокодил набросился на жертву с намерением ее съесть, вероятность выживания очень низкая.

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