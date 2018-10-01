Женщины избили крокодила утварью и спасли подругу

В индийском штате Одиша (Орисса) гребнистый крокодил напал на женщину. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

36-летняя Мани Даудиа (Mani Dhaudia) из деревни Бараколихола пришла к реке, чтобы наловить крабов. Когда хищник схватил ее за ноги, вмешались другие женщины, которые оказались на берегу. «Мы напали на рептилию с нашей утварью, — рассказала одна из них. — Тогда крокодил ослабил хватку и не смог утащить Мани в глубину».

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Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными порезами и ранами на обеих ногах. Там ей оказали первую помощь и наложили швы. Поскольку нападение произошло за пределами национального парка, оплату лечения возьмет на себя лесное ведомство штата.

Местные жители утверждают, что каждый год крокодилы убивают или калечат от шести до десяти человек. «О большинстве случаев не сообщают, люди просто исчезают», — говорит Арджун Халдар (Arjun Haldar) из деревни Харинаши, в окрестностях которой нападения крокодилов случаются особенно часто.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

В июне сообщалось, что в индийском штате Одиша две женщины пришли на помощь рыбаку, которого схватил крокодил. Они услышали его крики и закидали хищника камнями.

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