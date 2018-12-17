В желудке крокодила-людоеда нашли останки девушки и рыбака

В Замбии власти выследили и убили крокодила-убийцу, терроризировавшего округу. Об этом сообщает информационный портал Mwebantu.

Инцидент произошел в провинции Луапула на севере страны. Местные жители попросили представителей департамента дикой природы и национальных парков отловить рептилию после того, как она убила 18-летнюю девушку.

Прешес Каунда (Precious Kaunda) стала жертвой крокодила 7 декабря. По данным портала Zambia National Broadcasting Corporation, рептилия напала на нее, пока она купалась в озере, куда отправилась с друзьями без разрешения родителей.

В желудке убитого крокодила обнаружили левую ногу девушки. Также там оказались части тела другого человека, предположительно, рыбака.

В конце ноября сообщалось об убийстве жителями провинции Луапула односельчанина за колдовство. Толпа решила, что он превратился в крокодила и загрыз 20-летнюю девушку, и растерзала его.

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