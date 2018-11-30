Толпа растерзала мужчину за «превращение» в крокодила и убийство девушки

В Замбии разъяренная толпа растерзала мужчину за то, что он, по мнению людей, превратился в крокодила и убил девушку. Об этом сообщает информационный портал Zambia Reports.

Инцидент произошел в одной из деревень района Самфья провинции Луапула на севере страны 28 ноября. 34-летняя Чарити Чибале (Charity Chibale) заявила в полицию, что ее 36-летнего брата Чангани Мусенджа (Changani Musenge) убила разъяренная толпа, состоящая из жителей трех деревень.

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Они объяснили свой поступок тем, что 25 ноября Мусендж якобы превратился в крокодила и загрыз пришедшую порыбачить на реку 20-летнюю девушку. За несколько дней слухи об этом распространились по всей округе, и жители окрестных деревень вместе убили и тут же похоронили заподозренного в колдовстве мужчину. Когда полицейские прибыли на место происшествия, труп Мусенджа был уже закопан.

Помощь следствию оказали старейшина одной из деревень, отец погибшей девушки и один из местных юношей. О каких-либо арестах не сообщается.

Согласно африканским традиционным верованиям, человек способен превращаться в крокодила, бегемота или в любое животное, которое является его тотемом.

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