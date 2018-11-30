Из жизни
 
Последние новости
Россия признала участие военных в инциденте в Черном море
Киев нацелился на российские корабли
Украинцы потренировались отражать атаки с Азовского моря
В Москве третий человек за две недели оказался на пути самолета
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Макрон остался один, растерялся и попал на видео
Запрет мужчинам посещать Украину переполошил россиян
Опровергнуто популярное представление о предке человека
Шнуров посвятил стихотворение запрету российским мужчинам посещать Украину
Познер дал совет Брилеву по поводу британского гражданства
Новости партнеров

Толпа растерзала мужчину за «превращение» в крокодила и убийство девушки

Перейти в «Мою Ленту»

В Замбии разъяренная толпа растерзала мужчину за то, что он, по мнению людей, превратился в крокодила и убил девушку. Об этом сообщает информационный портал Zambia Reports.

Инцидент произошел в одной из деревень района Самфья провинции Луапула на севере страны 28 ноября. 34-летняя Чарити Чибале (Charity Chibale) заявила в полицию, что ее 36-летнего брата Чангани Мусенджа (Changani Musenge) убила разъяренная толпа, состоящая из жителей трех деревень.

Они объяснили свой поступок тем, что 25 ноября Мусендж якобы превратился в крокодила и загрыз пришедшую порыбачить на реку 20-летнюю девушку. За несколько дней слухи об этом распространились по всей округе, и жители окрестных деревень вместе убили и тут же похоронили заподозренного в колдовстве мужчину. Когда полицейские прибыли на место происшествия, труп Мусенджа был уже закопан.

Помощь следствию оказали старейшина одной из деревень, отец погибшей девушки и один из местных юношей. О каких-либо арестах не сообщается.

Согласно африканским традиционным верованиям, человек способен превращаться в крокодила, бегемота или в любое животное, которое является его тотемом.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Samfya Man Murdered after Allegedly Turning into Human Croc
У полицейского забрали глаза ради мантии-невидимки
Колдун захотел испытать амулет против пуль и погиб
Охота на вампиров привела к эвакуации сотрудников ООН из Малави
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0125 ноября

Выживший

Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
12:15Сегодня

Камень в мочевом пузыре китайца достиг размеров страусиного яйца

14:4529 ноября

«Самая красивая преступница Китая» решила отсидеть в тюрьме

08:30Сегодня

Пьяный врач погубил роженицу и ее ребенка

Из жизни00:0221 ноября

Смерть подождет

Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
06:31Сегодня

Дочь бросила старого больного отца у трассы и попала за решетку

10:3229 ноября

В Бразилии нашли родившегося в XIX веке 118-летнего долгожителя

20:3729 ноября

Питон больше года прятался в доме и ел кошек

Из жизни00:0127 ноября

«Знают, что в России есть холод, Путин и КГБ»

История россиянина о жизни в Австралии
10:01Сегодня

Отец голыми руками оторвал от сына усатую акулу-няньку

06:3829 ноября

Во рту строителя выросла опухоль размером с голову

19:4529 ноября

Жена сорвала свадьбу и помешала мужу стать двоеженцем

Россия
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
Россияне vs Статья 282
Россиян сажали за лайки и мемы. Но они отстояли право шутить
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
Россия признала участие военных в инциденте в Черном море
Красивые автомобильные номера захотели официально продавать
Все материалы
Мир
Черный лев
Секс-рабыни, парады и вражда с Китаем: красивая жизнь последнего бога Африки
Макрон остался один, растерялся и попал на видео
Недолет Меркель до Аргентины связали с криминалом
Москва прокомментировала запрет российским мужчинам ездить на Украину
Компания Трампа собиралась подарить Путину пентхаус за 50 миллионов долларов
Российских хакеров обвинили в атаке на немецкие власти
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Все материалы
Бывший СССР
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Киев нацелился на российские корабли
Украинцы потренировались отражать атаки с Азовского моря
Украина собралась разорвать 40 договоров с Россией
СБУ пришла к настоятелю Киево-Печерской лавры
Все материалы
Экономика
В госзакупках нашли многомиллионные аномалии
Россиянам понадобилась валюта для темных дел
Парвиз ТухтасуновРоссийский министр взял на работу неизвестного таджика
Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься
России удалось взвинтить мировые цены на нефть
Новый Boeing перестанет быть опасным для жизни
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Россияне стали охотнее платить налоги
Все материалы
Силовые структуры
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
Бойцов Росгвардии обстреляли в Краснодаре
Уральский авторитет Степа с сыновьями погиб в ДТП
Заместитель начальника Московской областной таможни взял 11 миллионов и попался
Все материалы
Наука и техника
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Крым получит «Воронеж»
Русская посадка
Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Опровергнуто популярное представление о предке человека
Подсчитан весь свет во Вселенной
В США назвали пять смертоносных кораблей ВМФ России
Все материалы
Спорт
«Сыграем хоть в Антарктиде»
Как русский хоккей добрался до Европы
Южную Америку лишили главного матча года
Фьюри предрек Усику провал
Хоккеист вернул утраченный зуб сопернику
Футболист обыграл соперника и забил гол ударом-«ракетой»
Фанат напал на капитана «Спартака» и объяснился
Слишком рано отметивший победу норвежский лыжник пошутил над поражением
Все материалы
Культура
«Мы всегда были провокаторами»
Тильда Суинтон и Лука Гуаданьино о «Суспирии», семидесятых и Томе Йорке
Макс Покровский«Кремль помог вспомнить, что мы — полупанки»
Лидер «Ногу свело» Макс Покровский о жизни между Россией и Америкой
Все хотят меня поцеловать
Рэп-фетишистка, эксперимент Линча и очень пошлая Молли — главная музыка месяца
Сына Игоря Талькова задержали за пьяное вождение
Шнуров посвятил стихотворение запрету российским мужчинам посещать Украину
Набивший татуировку с Путиным украинский артист получил российский паспорт
Мединский объяснился за «живого» Егора Летова и отмену рэп-концертов
Все материалы
Интернет и СМИ
По кругу
Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
Чмокнувший дочь Бекхэм вдохновил отцов на поцелуи с детьми
Выступающая против унижений политик оказалась унижена из-за «болтающейся» груди
Реклама прокладок с поющими гениталиями покорила женщин
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал
Феминистку навсегда удалили из соцсети за фразу «мужчины — это не женщины»
Все материалы
Ценности
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Названа самая стильная россиянка
Россияне посвятили часы Apple Watch черной икре
Кейт Миддлтон надела старое платье и дала незнакомцу себя поцеловать
Все материалы
Путешествия
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Раскрыты внешние признаки опасных авиапассажиров
Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси
Бортпроводники подняли на смех девочку-эпилептика с нелепым именем
Аномальный туман в Китае скрыл город из виду и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Камень в мочевом пузыре китайца достиг размеров страусиного яйца
Пьяный врач погубил роженицу и ее ребенка
Дочь бросила старого больного отца у трассы и попала за решетку
Все материалы
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Машины Брайана О'Коннора
Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера
Новый хэтчбек Skoda стал частью главной достопримечательности Праги
Названа дата дебюта самого мощного серийного Ford Mustang
Американцы назвали машины с лучшими и худшими фарами
Все материалы
Дом
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Только для своих
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Ставший бомжом Шура обвинил в своих бедах Лужкова
График переселения домов по реновации составят в Москве к 2020 году
ЦИАН назвали угрозой покупателям жилья
Риелторы спрогнозировали рост ипотечных ставок
Все материалы