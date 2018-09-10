Селяне вырвали подростка из пасти крокодила

В Малайзии 13-летний подросток едва не стал добычей крокодила, купаясь в реке. Об этом сообщило местное издание The Star.

Инцидент произошел в одной из деревень возле города Сандакан в восточной части страны. Арсил Алькамал (Arsil Alkamal) вместе с другом отправился на реку неподалеку от дома. Неожиданно на него напал крокодил и попытался утащить подростка на глубину.

Его друг закричал, и на зов сбежались жители деревни. Они залезли в воду, вытащили Алькамала из пасти рептилии и вынесли на берег. Крокодил длиной около 2,7 метра уплыл.

Мальчика немедленно доставили в больницу с многочисленными травмами по всему телу. Ему наложили 15 швов на грудь, четыре на спину, пять на бедро и два на колено. «У него глубокие и серьезные раны, но сейчас его состояние стабилизировалось», — заявил местный шериф Азхар Хамин (Azhar Hamin).

Местные жители знали, что в реке водятся крокодилы, но до этого они не нападали на жителей деревни. На место происшествия вызвали охотников, чтобы те установили ловушки на опасных рептилий.

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