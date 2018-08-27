Крокодил прыгнул на лодку с рыбаками

Встреча рыбаков с крокодилом на реке Муррей в австралийском штате Новый Южный Уэльс попала на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Один из рыбаков снимал находящуюся у кормы лодки рептилию, которая высунула из воды только морду. Неожиданно хищник выпрыгнул из воды и щелкнул зубами в опасной близости от человека. Мужчина отскочил в сторону, а крокодил не сумел удержаться и соскользнул обратно в реку.

В Австралии встречаются гребнистые и австралийские узкорылые крокодилы. Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Длина узкорылого крокодила редко превышает два-три метра, причем эти хищники достигают такого размера только к 25-30 годам.

27 августа сообщалось, что высадившиеся в Австралии нелегальные мигранты пропали в кишащих крокодилами мангровых лесах. Из 20 или 30 человек, скрывавшихся в лесу, пока удалось найти лишь 15.

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