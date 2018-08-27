Нелегальные мигранты затерялись в кишащем крокодилами лесу

В Австралии в кишащих крокодилами мангровых лесах пропали нелегальные мигранты. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Поиски мигрантов ведутся в Национальном парке Дейнтри, штат Квинсленд. Около 20 или 30 нелегалов спрятались в манграх, несмотря на предупреждения о возможном нападении гребнистых крокодилов. Спасатели обнаружили их рыбацкую лодку наполовину затопленной, из нее вытекал бензин. После крушения мигранты убежали в лес.

Полиции удалось поймать 15 человек, большинство из них были «неплохо одеты» и имели при себе багаж. Остальных нелегалов разыскивают с собаками.

По разным данным, мигранты прибыли из Индонезии или Вьетнама. Это первая попытка нелегально пересечь границу за последние четыре года. По австралийским законам, нелегальных мигрантов отправляют в лагерь для беженцев на удаленных островах.

Австралийская пограничная служба подтвердила произошедшее и заявила, что главным приоритетом для них является безопасность пропавших людей. Глава шира Дуглас Джулия Ли (Julia Leu) отметила, что выжить в мангровых лесах и не стать добычей крокодила крайне непросто.

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