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Австралиец застрял на ветке в кишащем крокодилами лесу

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Австралийскому ловцу крабов, которого застал врасплох прилив, пришлось спасаться от крокодилов на дереве. Об этом сообщает ABC News.

60-летний Брайан Данкан (Brian Duncan) отправился в лес недалеко от города Кэрнс, штат Квинсленд, чтобы подыскать место для ловли мангровых крабов. Он облюбовал несколько точек для установки ловушек и собирался возвращаться, но не успел из-за прилива, в результате которого лес оказался полон крокодилов. Поэтому мужчина решил, что самое безопасное место для ночевки — высокая ветка.

Из-за севшего аккумулятора в мобильном телефоне Данкан не мог позвонить домой и рассказать, что случилось. По его словам, он понимал, что родные переживают, но ничего не мог поделать.Наутро поисками пропавшего ловца крабов занялась полиция, в том числе водная, а также сотрудники австралийской Службы по чрезвычайным ситуациям. К мангровому лесу, где потерялся мужчина, выслали вертолет.

В итоге Данкана удалось найти. Он провел в лесу больше 20 часов, его покусали насекомые, но в остальном он не пострадал. Тем не менее возвращаться в тот лес он больше не хочет. По его словам, лучше ловить крабов в старых проверенных местах.

В Австралии водятся мангровые крабы двух видов. Представители вида Scylla serrata вырастают до 30 сантиметров в ширину и весят до 2,5 килограммов. Scylla olivacea мельче: до 15 сантиметров в ширину при весе до 1,5 килограмма.

В 2017 году сообщалось, что австралиец Бо Гривз поймал огромного мангрового краба голыми руками. «Заработал два укуса, чуть не лишился пальца, почти раздробил запястье, но, видимо, чем больше этим занимаешься, тем лучше выходит, — написал он в Facebook.

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