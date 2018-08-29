Полицейским пришлось стрелять в утащившего рыбака крокодила

На Ямайке крокодил убил 67-летнего жителя города Портмор. Об этом сообщает местное издание The Star.

Уилфорд Эдмондсон (Wilford Edmondson) отправился к пруду в районе Хеллсшир, чтобы заняться подводной охотой и добыть рыбу на обед для своей семьи. Нападение произошло, когда он стоял на краю водоема. На глазах другого рыбака хищник схватил пожилого мужчину, уволок его в пруд и скрылся под водой.

Прибывшая на место происшествия морская полиция сумела отыскать рептилию. Знакомая Эдмондсона, которая пришла к пруду, когда узнала о случившемся, утверждает, что крокодил по-прежнему сжимал тело человека в пасти. По ее словам, полицейским пришлось выстрелить в шею животного, чтобы вынудить его оставить свою добычу.

На Ямайке водятся острорылые крокодилы, распространенные от Флориды до севера Южной Америки. Как правило, их длина не превышает трех—четырех метров, однако в Пуэрто-Рико и в бассейнах южноамериканских реке встречаются крупные самцы длиной пять—шесть метров.

21 августа сообщалось, что в Малайзии израненный рыбак сумел доехать до больницы на мотоцикле после нападения крокодила. Добравшись туда, он потерял сознание.

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