Крокодил растерзал плававшего в реке подростка

В Зимбабве крокодил загрыз купавшегося в реке подростка. Об этом сообщило местное издание The Herald.

Инцидент произошел в деревне Торвуд в центральной провинции страны Мидлендс. 14-летний Али Фири (Ali Phiri) плавал в реке Квекве с тремя друзьями, когда на него напала рептилия. Один из подростков попытался ему помочь, двое других побежали за помощью. Взрослые кинулись в реку, чтобы вытащить Фири из пасти крокодила, который тянул его под воду, но было уже поздно. Им удалось достать только изуродованное тело подростка.

«Мы не можем отойти от шока, ведь Али погиб столь мучительной смертью. Он отлично играл в футбол, мы надеялись, что он сможет построить спортивную карьеру», — сообщил Маниярадзи Мьюниква (Munyaradzi Munikwa), близкий друг семьи погибшего и член регионального совета.

В реке Квекве живет, предположительно, шесть крокодилов, за последние годы они убили не менее шести человек. «Мы призываем министерство природы вмешаться и сделать что-то, пока жертв не стало еще больше», — добавил Мьюниква.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!