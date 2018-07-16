Индонезийцы убили 292 крокодила и отомстили за смерть друга

Жители индонезийского города Соронг (провинция Западное Папуа) убили всех крокодилов на местной ферме, отомстив за смерть друга от зубов одной из рептилий. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

В пятницу, 13 июля, 31-летний работник фабрики по производству тофу Сугито собирал траву для скота на территории крокодильей фермы, когда на него напала рептилия. Местные жители услышали его крики, но когда они прибежали к нему на помощь, он был уже мертв.

В субботу Сугито похоронили, а его друзья отправились на крокодилью ферму и убили всех 292 ее обитателей, от детенышей до двухметровых рептилий. Мужчины были вооружены ножами, топорами и дубинами. «Они ловили их, вытаскивали на берег и избивали до смерти. На это было жутко смотреть», — рассказала местная жительница.

Глава Агентства по сохранению живой природы провинции Западное Папуа Базар Басар Манунланг (Basar Manullang) выразил по поводу их поступка свое неодобрение: «Массовое убийство крокодилов нарушает закон о неприкосновенности частной собственности. Крокодилы — созданные богом существа, которые тоже нуждаются в защите».

Отмечается, что Ферму содержал один из жителей Соронга с разрешения властей.

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