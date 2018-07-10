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Огромного 600-килограммового крокодила поймали после восьми лет охоты

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В Австралии спустя восемь лет попыток поймали огромного гребнистого крокодила. Об этом сообщило австралийское издание The Daily Telegraph.

Гигантский хищник весит около 600 килограммов и достигает 4,7 метра в длину. Местные жители впервые заметили его в 2010 году в реке Кэтрин. По оценкам ветеринаров, крокодилу примерно 60 лет.

«Мы перепробовали все способы за эти годы, его было очень непросто схватить. Мы в восторге, учитывая размеры рептилии и возраст. За это мы даже его уважаем», — сказал глава операции по отлову крокодила Джон Берк (John Burke).

Животное поселили на крокодилью ферму, чтобы оградить от людей. «Это самый крупный крокодил из всех, что мы доставали из реки Кэтрин», — отметила глава отдела дикой природы министерства культуры и туризма Северной территории Австралии Трэйси Далдиг (Tracey Duldig).

В среднем на территории Австралии гребнистые крокодилы убивают двух человек за год. С 1970 года их популяция растет, так как они были объявлены исчезающим видом, и экологи запретили их истребление. Однако в связи с участившимися нападениями этих рептилий на людей многие призывают сократить их количество.

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