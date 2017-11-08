Крокодил съел рабочего в Малайзии

В малайском штате Сабах спасатели нашли останки рабочего, которого съел крокодил. Об этом сообщает издание New Straits Times.

Мужчина пропал в воскресенье, 5 ноября. Он ушел рыболовную сеть и не вернулся. Очевидцы утверждали, что на него напал крокодил.

Пожарные на автомобиле и спасательной лодке в течение двух дней разыскивали пропавшего рабочего и нашли останки в семи километрах вниз по реке от места нападения.

По официальным данным, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии. В большинстве случаев нападения на людей совершали гребнистые крокодилы.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Помимо них, на острове водятся гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пять метров.

В сентябре сообщалось, что в индонезийском округе Кутай-Картанегара крокодил напал на шамана, занимавшегося поисками человека, утащенного рептилией накануне.