В окрестностях города Нкотакота, Малави, подросток погиб в пасти крокодила на глазах у друзей. Об этом сообщает издание The Maravi Post.

Вечером в воскресенье, 22 декабря, 15-летний Миксон Джемсон (Mickson Jamson) с друзьями пошел купаться на реку. Когда подростки залезли в воду, подростка схватил крокодил. Его друзья начали звать на помощь, но, когда подмога прибыла, ребенок уже был мертв.

Представитель местной полиции Уильямс Капонда (Williams Kaponda) сообщил, что по результатам вскрытия, проведенного в местной больнице, смерть наступила в результате удушения. Полицейский призвал родителей внимательнее следить за детьми, особенно во время школьных каникул.

Ранее сообщалось, что полиция австралийского штата Квинсленд начала расследование с целью установления личности жертвы крокодила-людоеда по содержимому его брюха. В желудке рептилии обнаружили ортопедическую пластину с шестью винтами из нержавеющей стали, используемую при хирургическом лечении переломов костей ног.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!