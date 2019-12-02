Мужчина искал шпинат и был съеден крокодилом

На малайзийском острове Борнео, штат Саравака, приезжий рабочий искал водяной шпинат в районе плантации по производству пальмового масла и умер в пасти крокодила. Об этом сообщает местная газета The Borneo Post.

По данным начальника районной полиции Лим Менг Сиха (Lim Meng Seah), хищник напал на 37-летнего Асбуллу Дэнга Ситуджа (Asbullah Daeng Situju) в понедельник вечером, 25 ноября. Свидетелем нападения стал его друг, который помогал в поисках шпината. «На месте происшествия осталась только правая рука жертвы. Позже на берегу реки Телонг были найдены его левая нога и часть ягодицы», — отметил полицейский.

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Для отлова крокодила направили поисковую группу. Согласно данным на 28 ноября, хищник все еще на свободе.

Согласно официальной статистике, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии. В большинстве случаев на людей нападали гребнистые крокодилы.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Помимо них, на острове водятся гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пять метров.

В мае сообщалось, что в малайзийском городе Тавау, штат Сабах, представители департамента дикой природы поймали крокодила-людоеда, весившего полтонны. Предположительно, 23 апреля пойманная рептилия убила местного жителя Зайнуддина Бедду (Zainuddin Bedda).

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