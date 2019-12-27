Друзья вытащили рыболова из зубов крокодила

В Брунее крокодил атаковал работника плантации. Об этом сообщает издание Borneo Post.

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Рептилия укусила мужчину за ногу, когда тот рыбачил на пляже с двумя друзьями. Они прибежали на его крики, вынудили крокодила разжать зубы и прогнали животное.

В результате нападения пострадавший получил травму бедра. Его доставили в ближайшую больницу, а затем перевели для дальнейшего лечения в клинику в малайзийском городе Лахад-Дату.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Помимо них, на острове водятся гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пяти метров.

В мае сообщалось, что в малайзийском городе Тавау, штат Сабах, представители департамента дикой природы поймали крокодила-людоеда, весившего полтонны. Предположительно, 23 апреля пойманная рептилия убила местного жителя Зайнуддина Бедду.

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