Редчайшего крокодила убили за нападение на сотрудницу зоопарка

В Цюрихском зоопарке застрелили редчайшего филиппинского крокодила, который укусил смотрительницу. Об этом сообщает сайт Swissinfo.

Нападение произошло утром, когда сотрудница зоопарка убиралась в вольере. Она намеревалась перегнать самца филиппинского крокодила в другое место, однако тот схватил ее руку зубами. Хищник несколько минут не разжимал челюсти, поэтому его пришлось убить.

По словам директора Цюрихского зоопарка Алекса Рубеля (Alex Rübel), за его 30-летнюю карьеру это первый случай, когда животное было убито за агрессивное поведение. Причина нападения пока не установлена.

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Погибший крокодил весил около 15 килограммов, а его длина составляла около полутора метров. В зоопарке была самка того же вида, однако она не ладила с самцом.

Обе рептилии относились к исчезающему виду, обитающему на острове Минданао. Филиппинские крокодилы вырастают до 3,1 метра в длину и отличаются широкой мордой и крупной чешуей на спине и затылке. Считается, что в дикой природе осталось не более 250 особей.

В сентябре сообщалось, что житель Швеции лишился руки после нападения крокодила, который когда-то принадлежал советскому космонавту Владимиру Шаталову. Он получил травму на частной вечеринке в стокгольмском аквариуме «Скансен», когда опустил руку в вольер с рептилией.

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