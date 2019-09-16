Швед лишился руки после нападения крокодила советского космонавта

Житель Швеции лишился руки после нападения крокодила, который когда-то принадлежал советскому космонавту Владимиру Шаталову. Об этом сообщает Associated Press.

Врачи по локоть ампутировали руку 79-летнего Ларса Лидегрена (Lars Liedegren). Он получил травму на частной вечеринке в стокгольмском аквариуме «Скансен», когда опустил руку в вольер с кубинскими крокодилами. Одна из рептилий схватила его за руку и около десяти секунд держала ее в пасти. После этого случая Лидегрен три недели провел в больнице.

В вольере, на который залез пенсионер, жила пара редких крокодилов с Кубы. В 1977 году Фидель Кастро подарил их советскому космонавту Владимиру Шаталову. Тогда рептилии были совсем маленькими — меньше 50 сантиметров в длину. «Он отвез их в Москву и держал у себя в квартире, пока жена не сказала: "Хватит!"» — рассказывал директор аквариума «Скансен» Юнас Вальстрём.

Шаталов отдал крокодилов Московскому зоопарку, однако из-за ремонта им не нашлось там места. Тогда их предложили стокгольмскому «Скансену». В 1981 году Вальстрём лично отвез пару метровых рептилий в Швецию. По его словам, они летели обычным пассажирским рейсом «Аэрофлота». «Я пронес их как ручную кладь, — утверждал директор аквариума. — Тогда это было просто. В Советском Союзе в обмен на разноцветные открытки и авторучки можно было добиться чего угодно».

Кубинские крокодилы встречаются только в болоте Сапата на Кубе и на острове Хувентуд. Они отличаются от других крокодилов яркой окраской и длинными мускулистыми лапами. Как правило, представители этого вида вырастают до 2,3 метра в длину и весят около 40 килограммов. По разным оценкам, в мире осталось от трех до шести тысяч особей.

Ранее сообщалось, что в иранской провинции Систан и Белуджистан болотный крокодил напал на ребенка. Крокодил набросился на девочку, когда она стояла на берегу. По оценке очевидцев, его длина составляла около шести метров.

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