Крокодил советского космонавта набросился на пенсионера из Швеции

В шведском Стокгольме пожилого мужчину укусил знаменитый крокодил. Об этом сообщает издание The Local.

Инцидент произошел во время вечеринки в аквариуме «Скансен» на острове Юргорден. Один из гостей решил обратиться к остальным с речью и забрался на большой камень, который лежал возле вольера с крокодилами. Там он повернулся спиной к рептилиям и, не задумываясь, опустил руку за стеклянный бортик.

Директор аквариума Юнас Вальстрём попытался предупредить его об опасности, но было поздно. Руку схватил зубами 42-летний кубинский крокодил по кличке Кастро, который сидел в вольере. «К счастью, он отпустил ее всего через десять секунд или около того», — говорит Вальстрём.

Пожилой мужчина получил серьезную травму руки. Три врача, которые оказались среди гостей вечеринки, сумели остановить кровотечение при помощи салфеток и брючного ремня. Затем скорая помощь отвезла пострадавшего в больницу.

В вольере, на который залез пенсионер, жила пара редких крокодилов с Кубы. В 1977 году Фидель Кастро подарил их советскому космонавту Владимиру Шаталову. Тогда рептилии были совсем маленькими — меньше 50 сантиметров в длину. «Он отвез их в Москву и держал у себя в квартире, пока жена не сказала: "Хватит!"» — рассказывает Вальстрём.

Шаталов отдал крокодилов Московскому зоопарку, однако из-за ремонта им не нашлось там места. Тогда их предложили стокгольмскому «Скансену». В 1981 году Вальстрём лично отвез двух метровых рептилий в Швецию. Он утверждает, что они летели обычным пассажирским рейсом «Аэрофлота». «Я пронес их как ручную кладь, — поясняет директор аквариума. — Тогда это было просто. В Советском Союзе в обмен на разноцветные открытки и авторучки можно было добиться чего угодно».

В Стокгольме крокодилов окрестили Кастро и Хиллари. С 1984 года у них родились 11 детенышей. Нападение рептилии на человека произошло в аквариуме «Скансен» впервые.

Кубинские крокодилы встречаются только в болоте Сапата на Кубе и на острове Хувентуд. Они отличаются от других крокодилов яркой окраской и длинными мускулистыми лапами. Как правило, представители этого вида вырастают до 2,3 метра в длину и весят около 40 килограммов. По разным оценкам, в мире осталось от трех до шести тысяч особей.

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