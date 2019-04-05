Громкая музыка убила редкого крокодила

В индийском городе Ченнаи, штат Тамилнад, погиб редкий кубинский крокодил. Основатель зоопарка считает, что его погубила громкая музыка, пишет издание India Today.

Рептилия жила в зоопарке Madras Crocodile Bank Trust в 43 километрах от Ченнаи. Вольер с кубинскими крокодилами располагался в 15 метрах от гостиницы Sheraton Grand Chennai Resort & Spa. По вечерам за стеной зоопарка включали музыку для отдыхающих. После одной из таких вечеринок 12-летнюю самку кубинского крокодила нашли мертвой.

«Я даже не сомневаюсь, что животное умерло в результате стресса, вызванного вибрацией», — заявил один из основателей зоопарка, известный американский герпетолог Ромулус Эрл Уайтекер (Romulus Earl Whitaker). По его словам, подобные прецеденты известны. Других объяснений нет: рептилия была здорова и хорошо питалась.

В феврале Уайтекер уже жаловался на музыку, доносящуюся из отеля. Он утверждал, что ее громкость превосходила законный уровень. Особое беспокойство вызывали мощные низкочастотные динамики, установленные в непосредственной близости от вольеров.

Уайтекер рассказал изданию The New Indian Express, что после открытия отеля поведение крокодилов изменилось. Они стали волноваться и часто дрались, что приводило к травмам. Кроме того, из-за шума в зоопарке не осталось птиц. В прошлом туда каждый год прилетали тысячи белых цапель.

После гибели кубинского крокодила руководство гостиницы встретилось с Уайтекером и пообещало принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Кубинские крокодилы встречаются только на некоторых островах Кубы. Они отличаются от других крокодилов яркой окраской и длинными мускулистыми ногами. Как правило, представители этого вида вырастают до 2,3 метров в длину и весят около 40 килограммов. По разным оценкам, в мире осталось от трех до шести тысяч особей.

В 2013 году сообщалось, что власти шведского Гетеборга велели администрации местного ночного клуба позаботиться о здоровье живущих в заведении аквариумных рыбок. Специалисты пришли к выводу, что громкая музыка отрицательно влияет на цихлид, которые содержатся в клубе.

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