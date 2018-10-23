Шорох на концерте спровоцировал драку ценителей классической музыки

На концерте классической музыки в шведском городе Мальме разразилась драка. Об этом сообщает издание Washington Post.

Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял Пятую симфонию Малера, когда одна из слушательниц стала с громким шуршанием разворачивать жевательную резинку. Молодой человек на соседнем месте бросал в ее сторону возмущенные взгляды, а когда это не возымело ожидаемого эффекта, отобрал пакетик с резинкой и выбросил его.

После завершения концерта женщина повернулась к обидчику, что-то сказала ему, а затем ударила по лицу с такой силой, что его очки полетели на пол. Ее спутник схватил молодого человека за рубашку и принялся избивать его. Драка продолжалась, пока не вмешались другие зрители.

В 2009 году сообщалось, что концерт под лозунгом «Остановите насилие» завершился массовой дракой. Полицейские задержали 16 участников потасовки, причем один из них оказывал активное сопротивление аресту.

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