Крокодил откусил девочке руку

В иранской провинции Систан и Белуджистан болотный крокодил напал на ребенка. Об этом сообщает IFP News.

Из-за отсутствия в деревне чистой воды 10-летней Хавве Раиси (Havva Raeisi) и ее сестрам приходилось стирать белье в реке Бахуклат. Крокодил набросился на девочку, когда она стояла на берегу. По оценке очевидцев, его длина составляла около шести метров.

«Он попытался укусить меня за шею и утащить в реку, — вспоминает Хавва. — Если бы ему удалось, я бы точно погибла». Она успела уклониться, и хищник схватил ее за правую руку.

На помощь девочке пришли сестры. Они не давали крокодилу утащить ее и швыряли в него камни. В итоге им удалось освободить Хавву, однако из-за полученных ран она лишилась руки.

Болотные крокодилы обитают на территории Индостана и прилегающих стран. Средняя длина самца — от 3,2 до 3,5 метра при весе до 200 килограммов, однако доминантные особи могут вырастать до 4,5 метра и весить до 450 килограммов.

В 2018 году сообщалось, что в индийском штате Одиша две женщины пришли на помощь рыбаку, которого схватил крокодил. Они услышали его крики и закидали хищника камнями.

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