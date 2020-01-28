Крокодил-убийца съел рыболова

В малайзийском штате Саравак, расположенном на северо-западе острова Калимантан, нашли останки съеденного крокодилом-убийцей рыболова. Об этом сообщает местная газета The Star.

Материалы по теме Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

37-летний Файрус Латип исчез в пятницу, 24 января, когда пошел на реку ловить рыбу. Около 23 часов того же дня односельчане и пожарные начали поиски пропавшего мужчины.

Останки рыболова были обнаружены утром следующего дня у истока реки. «На берегу нашли голову, часть туловища и левую ногу, — говорится в заявлении пожарной охраны Саравака. — Остальное, вероятно, съел крокодил».

По официальным данным, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии. В большинстве случаев на людей нападали гребнистые крокодилы.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Помимо них, на острове водятся гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пять метров.

В 2019 году сообщалось, что в Малайзии нашли тело 61-летнего Зайнуддина Бедду, погибшего в результате нападения крокодила. В поисках участвовали пять спасателей на пожарном автомобиле. Малайзийца обнаружили на берегу реки недалеко от плантации масличной пальмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!