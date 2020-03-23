Нападение крокодила на женщину сняли на видео

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В индийском штате Гуджарат крокодил напал на 70-летнюю женщину. Об этом сообщает издание The Times of India.

Хищник схватил Джавару Пармар (Javara Parmar) за ногу, когда она стирала в реке белье, стоя по колено в воде. Это заметили двое местных жителей и стали звать на помощь. Пока они кричали, крокодил утащил женщину под воду.

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После этого несколько мужчин бросились на выручку. Сначала они били по воде палками, чтобы напугать рептилию, а затем вступили с ней в схватку и вынудили отпустить женщину. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

Пострадавшую вытащили из реки и доставили в частную больницу с ранами на спине и ногах. Через несколько часов она скончалась.

В 2018 году сообщалось, что в Зимбабве пьяный отдыхающий прыгнул в бассейн, где для привлечения туристов держали трех крокодилов. Местные жители вытащили мужчину из воды, однако рептилии успели откусить ему руку.

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