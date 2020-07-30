Тело расчлененного рэпера из Versus Battle отправили на экспертизу

В Санкт-Петербурге расчлененное тело рэпера из Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт отправили на экспертизу. Об этом в четверг, 30 июля, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи пока не будут возбуждать уголовное дело до окончания проверки, которая может продолжаться около трех месяцев. Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то его жене Марине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). В настоящий момент она задержана на три часа для дачи объяснений.

30 июля сообщалось, что жена музыканта расчленила его тело, разложила по пакетам и сообщила, что муж скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Она хотела спрятать тело, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

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