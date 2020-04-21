В доме россиянина нашли расчлененные тела

В селе Северное Новосибирской области задержан 66-летний местный житель, у которого на участке нашли расчлененное тело пропавшего без вести мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Дмитрий Чечулин.

По его словам, погибший — 36-летний односельчанин, который ушел из дома 16 апреля 2020 года и перестал выходить на связь с родными. В связи с его исчезновением было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе расследования было установлено, что односельчанин пришел в гости к 66-летнему мужчине, в ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. Старший из приятелей нанес множественные ножевые ранения младшему, затем расчленил тело и вынес на придомовой участок, где спрятал, чтобы скрыть следы преступления.

В ходе осмотра дома подозреваемого следователи нашли под полом два скелетированных тела. Устанавливаются личности погибших. Соседи подозревают задержанного в каннибализме. Но источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах опровергает эту информацию.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Он в 1991 году был осужден за убийство сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Мужчина приехал в село Северное около 10 лет назад, сообщили «Тайге.инфо» местные жители. Он хоть и жил в доме, но его считали человеком без определенного места жительства. Его часто видели с тележкой, сделанной из жестяной ванны, на местной свалке.

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