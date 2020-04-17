Россиянку посадили за попытку заказного убийства сына

В Нижегородской области россиянку на восемь лет посадили в колонию за попытку заказного убийства сына. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

Суд установил, что в сентябре 2018 года женщина обратилась к знакомому, которому показала фотографию сына, и попросила помочь организовать его убийство за 75 тысяч рублей. При этом поставила условие, чтобы все выглядело как передозировка наркотиками.

Посредник, к которому обратилась женщина, сообщил о заказе в правоохранительные органы. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Организация убийства»). Но ни в ходе следствия, ни на судебном заседании женщина свои вину в инкриминируемом преступлении не признала.

30 января сообщалось, что в Новосибирске киллер отказался убивать женщину из-за квартиры и сдал заказчика полиции.

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