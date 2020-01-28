Российский депутат заказала убийство мужа

Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области женщину-депутата, заказавшую убийство мужа. Об этом во вторник, 28 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 44-летняя депутат думы города Чапаевска организовала убийство супруга, чтобы завладеть его деньгами и имуществом. На преступление она пошла вместе со знакомой — женщины нашли исполнителя, встретились с ним в кафе и предложили за убийство 400 тысяч рублей. Когда тот согласился, подруги передали ему информацию о месте жительства, работе будущей жертвы и номер его автомобиля.

Дальше киллер действовал в рамках оперативного эксперимента: встретился с заказчицами еще раз и взял от них аванс в размере 200 тысяч рублей. После этого депутат и ее подруга были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору. Обе женщины отказались от дачи показаний.

В конце декабря сообщалось, что бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову арестовали по обвинению в заказном убийстве экс-следователя Александра Леонова. Для того чтобы «разобраться» с Леоновым, она обратилась к руководителю крупнейшего преступного сообщества Аслану Гагиеву, известному как Джако.

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