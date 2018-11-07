Силовые структуры
 
Последние новости
Определились лидеры на выборах в Конгресс США
Раскрыты причины отставок заместителей генпрокурора
Грек случайно выпил ракии в больнице и угодил в реанимацию
Девушка жестоко отомстила измывавшейся над ней хозяйке квартиры
Медведев сравнил санкции США с миной замедленного действия
Накрытые сеткой С-300 в Сирии заметил спутник
ФАС и Минэнерго обязали следить за ценами на бензин
Москвичи вспомнят Революцию в тепле 
Российский вратарь в падении отбил шайбу головой в матче НХЛ
Российские С-300 в Сирии привели в боеготовность
Новости партнеров

Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку

Перейти в «Мою Ленту»

На Кубани 59-летняя женщина «заказала» своего 52-летнего мужа, причем оплачивать услуги киллера собиралась в рассрочку. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

«Женщина обратилась к своему знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства своего супруга, объяснив просьбу сложными взаимоотношениями в семье и усталостью от брака. Собеседник, видя серьезность намерений женщины, согласился, но немедленно проинформировал о заказе правоохранительные органы. В роли киллера выступил оперативник полиции, а переговоры были записаны на видео», — рассказала Смяцкая.

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Во время переговоров с предполагаемым убийцей женщина подтвердила свое желание лишить жизни супруга и передала ему 10 тысяч рублей в качестве аванса. Для того, чтобы полностью расплатиться с киллером, после смерти супруга женщина собиралась продать квартиру и машину.

Позже было инсценировано убийство предполагаемой жертвы. 29 октября 2018 года женщине в качестве доказательства были предоставлены фотографии убитого. Полагая, что супруг мертв, злоумышленница передала исполнителю подписанный договор купли-продажи своего автомобиля ВАЗ-21120, после чего была задержана.

В настоящее время заказчица арестована и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело возбуждено по статьям «подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму» (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02 6 ноября

«Балай стукачилу за свисток»

Лучший карманник СССР — о тайном языке воровского мира
17:29 4 ноября

Во ФСИН пожаловались на боязнь тюремщиков выходить из дома

08:18 1 ноября

Неизвестный напал с ножом на московского чиновника

21:50 2 ноября

В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина

Силовые структуры00:01 4 ноября

Король наркобаронов

Этот вор стал главным наркодилером 90-х. Но его погубила жадность
13:36 3 ноября

Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы

16:5531 октября

Спасительница полицейских коней рассказала о боях без правил между лошадьми

17:27 2 ноября

У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве

Силовые структуры16:58 1 ноября

«Это очень распространенная история»

Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
19:39 2 ноября

Военного эксперта по ЧВК арестовали по подозрению в госизмене

15:21 2 ноября

Всех насильников дознавательницы МВД отправили под арест

12:3531 октября

Здание ФСБ в Архангельске подорвал 17-летний смертник

Россия
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
Почка для дочки
Отец готов отдать ей почку, но она не приживется без дорогого лекарства
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
Коллекторы заинтересовались долгами за ЖКХ
Медведев сравнил санкции США с миной замедленного действия
Все материалы
Мир
Трамп, женщины и геи
Кто победил на выборах в Америке
Российские С-300 в Сирии привели в боеготовность
Определились лидеры на выборах в Конгресс США
Греческим священникам перестанут платить государственную зарплату
Фашизм пройдет
В этой стране власть взял любитель пыток и враг геев. Чем он плох для России?
Точка кипения
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Авиакомпании предупредят об опасности новых Boeing
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Святослав ВакарчукВошли в роль
Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Гурбангулы БердымухаммедовВосток и совок
Готовы ли вы переехать в сказочную версию СССР — Туркмению: тест
На Украине насчитали больше 33 тысяч дезертиров
Лукашенко увидел в Октябрьской революции праздник мира
Россия отказалась идти на поводу у Украины
В украинском городе запретили русский язык
Все материалы
Экономика
Купили стабильность
Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением
«Компания должна быть гибкой, поскольку все меняется»
Основательница сети кофеен о том, как встроиться в меняющиеся рыночные условия
Черный передел
В этой стране белые отнимали у чернокожих все. Пришла пора поменяться местами
Рублю предсказали падение
Покупателям иранской нефти предрекли тяжелые месяцы
Названо лучшее куриное филе
Миллиардеров из России не пустят на главный экономический форум планеты
Все материалы
Силовые структуры
«Балай стукачилу за свисток»
Лучший карманник СССР — о тайном языке воровского мира
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
Король наркобаронов
Этот вор стал главным наркодилером 90-х. Но его погубила жадность
Во ФСИН пожаловались на боязнь тюремщиков выходить из дома
В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина
Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
Все материалы
Наука и техника
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
О конях и людях
Как умирал Дикий Запад, а с ним и кровожадные бандиты: Red Dead Redemption 2
Найдены древние люди с загадочными аномалиями
Найдено средство против особо опасных форм рака
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Российская ракета успешно вывела европейский спутник на орбиту
Все материалы
Спорт
Жалить как шмели
«Боруссия» ожила. Она снова сильнее всех
Соперник Мэйуэзера ответил на издевательства Макгрегора
Нурмагомедову предложили стать помощником главы Дагестана
Южноамериканский футболист киевского «Динамо» отказался возвращаться на Украину
«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Раскрыты призовые Шараповой за всю карьеру
Предложивший запретить спортсменов в Госдуме олимпийский чемпион объяснился
Все материалы
Культура
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме»Пять дней на роды
Сотня студентов двое суток гоняли нимф по сцене в уникальном проекте
Неестественно и безобразно
Он вывел фотографии с песиками на новый уровень. За снимки ему платят миллионы
«Цыгане прибыльнее наркотиков»
Забытые властью люди и погибающая природа в лучших черно-белых снимках года
Джанет Джексон пожаловалась на запугивания и попытки заткнуть ее
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Ярмольник обвинил пожертвовавшую приюту треть миллиона студентку в самопиаре
Умер актер фильма «Трудно быть богом»
Все материалы
Интернет и СМИ
Глаза не колет
Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
Девушка жестоко отомстила измывавшейся над ней хозяйке квартиры
Лезут изо всех щелей
Почему американцы мечтают отдать своих жен чернокожим «быкам»
В России подорожал интернет
Зрителей разозлил обман организаторов известного реалити-шоу
Мессенджеры обяжут проверять личность пользователей
Девушка унизила жениха за плохое обручальное кольцо и поплатилась
Все материалы
Ценности
Переобулись в воздухе
Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Пьяный ковбой
Что ел и пил Джордж Буш во время терактов 11 сентября и вторжения в Ирак
Uber предоставил необычную услугу
Голый вирус
Усатые кокетки, звериные когти и ветрянка: чем изумила мир китайская мода
Появилось фото Михаила Боярского без шляпы
Закрывшийся после отравления Скрипалей ресторан снова заработал
Все материалы
Путешествия
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Мамахуана в джунглях
Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
Ушлый пассажир придумал способ перевозить багаж бесплатно
Названы изощренные методы проникновения в бизнес-класс из «эконома»
Великобританию впервые обогнули вплавь
Названа худшая сеть отелей в Великобритании
Все материалы
Из жизни
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Земля, прием
Чем живет самая красивая девушка на планете
Грек случайно выпил ракии в больнице и угодил в реанимацию
Огромный пес испугался фейерверков и умер
Мертвый свидетель три дня сидел в туалете суда
Все материалы
Лодкомобиль
Два в одном или как американцы создали идеальную плавающую машину
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Самые надежные модели
Рейтинг самых надежных автопроизводителей и их самых беспроблемных моделей
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»
Fiat представил прообраз серийного купе-кроссовера
Volkswagen добавил седану Polo спортивную версию
Все материалы
Дом
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
«Я вам больше не спонсор»
Карьеристка содержала мужа и растила сына. Теперь она выгнала обоих и счастлива
Ревнивый канадец затерроризировал бывшую c помощью системы «умный дом»
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Самую дешевую квартиру Московского региона оценили в 250 тысяч рублей
В Москве заметили бум продаж дорогого жилья
Все материалы