Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку

На Кубани 59-летняя женщина «заказала» своего 52-летнего мужа, причем оплачивать услуги киллера собиралась в рассрочку. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

«Женщина обратилась к своему знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства своего супруга, объяснив просьбу сложными взаимоотношениями в семье и усталостью от брака. Собеседник, видя серьезность намерений женщины, согласился, но немедленно проинформировал о заказе правоохранительные органы. В роли киллера выступил оперативник полиции, а переговоры были записаны на видео», — рассказала Смяцкая.

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Во время переговоров с предполагаемым убийцей женщина подтвердила свое желание лишить жизни супруга и передала ему 10 тысяч рублей в качестве аванса. Для того, чтобы полностью расплатиться с киллером, после смерти супруга женщина собиралась продать квартиру и машину.

Позже было инсценировано убийство предполагаемой жертвы. 29 октября 2018 года женщине в качестве доказательства были предоставлены фотографии убитого. Полагая, что супруг мертв, злоумышленница передала исполнителю подписанный договор купли-продажи своего автомобиля ВАЗ-21120, после чего была задержана.

В настоящее время заказчица арестована и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело возбуждено по статьям «подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму» (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!