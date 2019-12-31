Бывшего российского прокурора арестовали за заказное убийство следователя

Бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову арестовали по обвинению в заказном убийстве экс-следователя Александра Леонова. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Как установило следствие, в 2012 году Швецова встретилась с руководителем крупнейшего преступного сообщества Асланом Гагиевым (известным как Джако) и «заказала» бывшего мужа своей сестры, следователя Александра Леонова. Впоследствии сотрудник Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР был убит возле своего дома.

Как сообщал «Коммерсантъ», Джако выполнил просьбу «разобраться» со следователем бесплатно — из уважения к известному в Северной Осетии прокурору. По данным газеты, Швецова служила в органах прокуратуры с 1984 года, и ее несколько раз награждали за заслуги на службе, в том числе медалью «За верность закону» I степени. Александра Леонова застрелили из пистолета на глазах его новой сожительницы — районного судьи.

Ольгу Швецову задержали в середине декабря в аэропорту Беслана. Она отрицает свою вину.

Аслана Гагиева задержали в Австрии 17 января 2015 года и в 2018-м экстрадировали в Россию. Он обвиняется в организации преступного сообщества, члены которого причастны к 60 убийствам на территории нескольких регионов страны. Приговор по делу Гагиева не вынесен до сих пор.

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