Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Cотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по подозрению в заказном убийстве бывшего следователя Александра Леонова. Об этом сообщает издание Baza.

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По его данным, подозреваемого в заказном убийстве экс-прокурора сдал член банды киллера Аслана Гагиева (более известного в криминальном мире как Джако).

Швецову задержали в Северной Осетии в аэропорту Беслана. Отмечается, что, по данным ФСБ, она заказала убийство экс-следователя Леонова, устроившегося в коллекторское агентство, которому ее сестра задолжала крупную сумму. Леонов взялся за родственницу тогдашнего прокурора, за что она решила отомстить. Следствие предполагает, что Швецова встречалась лично с главарем группировки для организации убийства.

Уроженец Грузии Аслан Гагиев был задержан в Австрии 17 января 2015 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества. По версии следствия, «главный киллер России» причастен к 60 убийствам. Приговор по делу Аслана Гагиева не вынесен до сих пор.

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