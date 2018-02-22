Греция выдала России обвиняемого в 60 убийствах лидера банды киллеров

В Россию из Греции экстрадирован Артур Джиоев, являвшийся «правой рукой» руководителя преступной организации Аслана Гагиева, на счету которой около 60 убийств. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 февраля.

По данным следствия, Джиоев координировал действия между структурными подразделениями — бандами, а также принимал непосредственное участие в убийствах. Он скрылся от российских правоохранительных органов, использовав подложное водительское удостоверение. В 2015 году Джиоева задержали в Греции, а 21 февраля 2018 года его передали компетентным органам РФ. Сразу по прибытии на родину обвиняемый был заключен под стражу.

По данным СК, при непосредственном участии Джиоева были убиты: в 2006 году житель Беслана Виктор Туаев, в 2011 году замдиректора «Финансовой лизинговой компании» Андрей Бурлаков, в 2012 году следователь Александр Леонов, в 2013 году участник банды Марат Плиев, в 2013 году зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев, а также было совершено покушение на бывшего заместителя председателя правления Мира-банка Анны Эткиной.

Власти Австрии все еще рассмотривают запрос России о выдаче руководителя преступного сообщества Аслана Гагиева.

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27 ноября 2017 года «Коммерсантъ» сообщил, что адвокаты сумели снять Гагиева, известного под кличкой Джако, буквально с трапа самолета, который должен был доставить его в Россию. Защита предоставила документы о том, что криминальный авторитет заболел тяжелой формой боязни полетов — аэрофобией. Пока сотрудники австрийского Минюста и Интерпола разбирались с предоставленной справкой, адвокаты подали апелляцию на решение суда об экстрадиции Гагиева. По их утверждению, он может не пережить перелета в Россию, а ФСИН не сможет обеспечить больному европейские условия содержания и гарантировать его безопасность.

По словам собеседника газеты, в России Гагиеву грозит пожизненное лишение свободы.

Уроженец Грузии Аслан Гагиев покинул Россию в 2013 году и был задержан в Австрии 17 января 2015 года. Позднее его отпустили под залог, после чего он попытался сбежать в Болгарию, но был задержан.

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