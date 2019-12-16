Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Изданию стали известны подробности их сотрудничества. В августе 2012 года, как установило следствие, прокурор Швецова, приехала в Москву для встречи с Гагиевым. Женщина попросила криминального авторитета разобраться с Александром Леоновым, бывшим мужем своей сестры, работавшим на тот момент следователем.

Джако решил выполнить просьбу Швецовой бесплатно из уважения к известному в республике прокурору. Женщина служила в органах прокуратуры с 1984 года, пройдя все ступени карьерной лестницы. Ее — полковника юстиции — неоднократно награждали за заслуги на службе, в том числе медалью «За верность закону» I степени. Кроме того, Швецова совершила восхождение на Эльбрус в 2007 году и на вершине горы водрузила прокурорский вымпел.

Как установило следствие, по поручению Джако за Леоновым следил сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Булат» ГУ МВД России по Московской области кавалер ордена Мужества полковник Евгений Яшкин. Расстрелял следователя бывший сотрудник уголовного розыска МВД Руслан Юртов, которого 12 сентября 2012 года привез на мотоцикле сообщник. Леонова убили из пистолета на глазах его новой сожительницы — районного судьи.

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«Коммерсантъ» сообщил, что 15 декабря Ленинский райсуд Владикавказа арестовал Швецову на один месяц. Ее задержали 14 декабря в аэропорту Беслана. Женщина собиралась прилететь в Москву, а затем улететь в Германию. У нее была оформлена годовая виза в эту страну, и она уволилась из прокуратуры накануне отлета.

Готовиться к побегу прокурор начала после допроса летом в качестве свидетеля по делу в отношении Гагиева. Показания на Швецову дал один из участников банды Джако.

Женщина отрицает свою вину.

Юртова и еще 11 боевиков Джако в настоящее время судят. Яшкина, принявшего участие в 25 убийствах банды Гагиева, Мосгорсуд отправил на принудительное лечение.

Гагиев знакомится с материалами своего дела, в котором 160 томов.

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