Криминальный авторитет заказал убийство полковника МВД ради почета у бандитов

Бывший вице-президент краевой федерации бокса Андрей Грабовский признан виновным в организации заказного убийства сотрудника регионального главка МВД, совершенном в ноябре 2004 года. Об этом во вторник, 28 января, со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, Грабовский организовал убийство полковника МВД, бывшего замглавы начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергея Назарова: преступление было совершено в Красноярске 22 ноября 2004 года. Грабовский пошел на преступление ради почета у бандитов — чтобы «упрочить влияние» в криминальном мире региона.

За устранение Назарова, который был грозой для красноярских бандитов, криминальный авторитет, как считает следствие, заплатил 50 тысяч долларов. Следствие и суд по делу полковника МВД продолжалось около 15 лет. Присяжные признали Грабовского виновным и не заслуживающим снисхождения, он приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее исполнитель убийства бывшего милиционера получил 22 года колонии строгого режима, посредник — девять лет. Уголовное дело в отношении Андрея Грабовского — организатора преступления — было выделено в отдельное производство.

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