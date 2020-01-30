Нанятый жителем Новосибирска киллер отказался убивать из-за квартиры и сдал заказчика полиции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Заказчик убийства, 59-летний Сергей Янчуркин, хотел заполучить недвижимость в Железнодорожном районе Новосибирска, которая принадлежала его бывшей жене. Для этого он решил устранить экс-супругу, а также живущую с ней 36-летнюю женщину с трехлетней дочерью. Совершить убийство ранее судимый мужчина предложил своему бывшему сокамернику. В качестве вознаграждения он обещал половину суммы от продажи квартиры.

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Перед тем как совершить убийство, киллер несколько раз встречался с нанимателем. На одной из встреч Янчуркин передал ему пистолет, полтора десятка патронов калибра девять миллиметров и ключи от квартиры, где проживали жертвы. В каждую следовало произвести не менее двух выстрелов. Однако киллер передумал участвовать в преступлении. Он сообщил о поступившем заказе в полицию и согласился работать со следствием. В день предполагаемого убийства мужчина передал заказчику документы жертв — два паспорта и свидетельство о рождении в качестве доказательства выполненной работы. В тот же день Янчуркин был арестован. По сообщению прокурора Заельцовского района, мужчине назначили 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В феврале 2018 года завершилось расследование уголовного дела в отношении россиянки, заказавшей убийство своей сестры. Женщина хотела завладеть ее квартирой. Было установлено, что обвиняемая вступила в сговор с мужчиной, с которым состояла в отношениях. В день убийства она пустила его в квартиру сестры, открыв дверь своими ключами. Проникнув внутрь, мужчина ударил сестру своей сообщницы ножом. Она скончалась от ран. Вызвав на место происшествия полицейских, сообщники притворились, что тело погибшей они обнаружили случайно.

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