В Москве осудили троих мужчин за убийство пенсионерки ради получения ее квартиры

Московский городской суд приговорил Виталия Студеникина, Андрея Сизова и Валерия Семенова к срокам от 18 до 19 лет лишения свободы за убийство пенсионерки и покушение на пожилого жителя столицы ради получения их квартир. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Следственный комитет.

Установлено, что не позднее 2011 года Студеникин и его знакомые заключили с несколькими московскими пенсионерами договор пожизненной ренты, согласно которому им переходило право собственности на квартиры пожилых людей в обмен на их пожизненное содержание.

Не желая исполнять обязательства, Студеникин в 2014 году решил убить пенсионеров и привлек к этому Сизова и Семенова. Их задача заключалась в том, чтобы вводить пенсионерам отравляющие вещества, которые вызывают скоропостижную смерть и быстро разлагаются в организме, что препятствует установлению действительной причины смерти.

Доказана причастность преступной группы к покушению на убийство вышеописанным способом мужчины 1952 года рождения на территории Новой Москвы, которое не было доведено до конца из-за вмешательства очевидцев. Вместе с тем преступники ввели инъекцию Тамаре Хохряковой 1951 года рождения, которая скончалась, успев сообщить своей соседке подробности нападения.