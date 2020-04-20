Российский пенсионер принял соседа по палате за вора и задушил его

В Краснодаре российский пенсионер принял соседа по больничной палате за вора и задушил его. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ночью 18 апреля, находившемуся на лечении в отделении эндокринологии 73-летнему пенсионеру показалось, что он у себя дома, куда забрался вор. Пенсионер напал на своего 39-летнего соседа по палате и принялся его душить. Услышав крики, в палату прибежали медики. Они остановили нападавшего и постарались оказать помощь пострадавшему, однако спасти его не удалось: он умер от асфиксии.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

13 марта сообщалось, что в Камешковском районе Владимирской области многодетная мать убила соседа во время ссоры.

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