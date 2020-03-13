Многодетная россиянка убила многодетного соседа

В Камешковском районе Владимирской области многодетная мать убила во время ссоры своего соседа. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщила помощник руководителя регионального Следственного комитета Ирина Минина.

По версии следствия, 10 марта 2020 года россиянка с супругом находилась в гостях в семье друзей. Многодетный хозяин дома в состоянии алкогольного опьянения в грубой форме высказал женщине претензии. Гости решили уехать домой, но на улице сосед продолжил конфликт. Тогда женщина вернулась в дом, взяла нож и нанесла мужчине колющий удар. От полученного ранения он скончался до приезда скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемая мать четырех детей вину признала и раскаялась в содеянном. На время следствия суд поместил ее под домашний арест. У погибшего 39-летнего мужчины осталось трое детей. В связи тяжелым психологическим состоянием вдовы они взяты под временное государственное попечение.

5 марта сообщалось, что в Екатеринбурге двое пьяных мужчин до смерти избили 66-летнего архитектора Александра Кротова.

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