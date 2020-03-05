Пьяная компания до смерти избила российского архитектора

В Екатеринбурге двое мужчин до смерти избили 66-летнего архитектора Александра Кротова. Об этом в четверг, 5 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, нападение на пострадавшего было совершено двумя мужчинами 11 января в районе перекрестка улиц Гагарина — Малышева. Утром 27 февраля потерпевший скончался от полученных травм.

Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, 11 января Кротов в кафе сделал замечания пьяной компании, которая громко себя вела и материлась. Когда Кротов пошел домой, двое мужчин из этой компании догнали его и избили. Отмечается, что в крови архитектора следов алкоголя не обнаружено.

В настоящее время следователями СКР предъявлено новое обвинение по части четвертой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») 32-летнему екатеринбуржцу, работающему монтажником вентиляционных систем на частном предприятии.

«Также в органы полиции направлено поручение об установлении местонахождения и задержании второго предполагаемого фигуранта», — сообщил Шульга.

9 января сообщалось, что полицейские до смерти избили задержанного на кладбище россиянина. По версии следствия, в сентябре 2019 года двое полицейских задержали мужчину за совершение административного правонарушения, применив к нему физическую силу и надев на него наручники. После этого они отвезли мужчину к городскому кладбищу, где избили его руками и ногами, после чего скрылись. Пострадавший скончался от полученных травм.

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