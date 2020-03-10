Росгвардейцы задержали россиянина после поножовщины в больнице

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали пьяного мужчину, устроившего поножовщину в больнице. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной гвардии РФ.

По данным источника агентства, россиянин напал с ножом на охранника больницы на проспекте Солидарности и нанес ему несколько ударов. После того, как сотрудники медицинского учреждения нажали тревожную кнопку, на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования.

Нападавший был задержан, у него изъяли нож. Охранника больницы госпитализировали, подозреваемому также потребовалась медицинская помощь.

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