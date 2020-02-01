Россиянин избил в больнице беременную женщину-врача

Житель Нефтекамска избил на рабочем месте беременную женщину-врача. Управление Следственного комитета по республике Башкирия проводит проверку инцидента, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Евгений Каневский.

По его словам, инцидент произошел 31 января. Как сообщают очевидцы, мужчина пришел в больницу и напал на врача при посетителях.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на своей странице в Instagram сообщил, что нападавший был одним из родственников ребенка, которые отказались от посещения кабинета неотложной помощи.

«По словам очевидцев, он вытащил ее [врача] из кабинета за волосы. Вы можете себе такое представить? Я — нет. От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице. К глубокому сожалению, под угрозой ее будущий ребенок», — отметил Забелин.

Следователи проведут проверку места происшествия, опросят очевидцев, а также назначат судебно-медицинскую экспертизу потерпевшей.

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