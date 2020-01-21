Россиянин напал на рейсовый автобус и попал на видео

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Пьяный мужчина напал на рейсовый автобус в Новой Москве. Видео во вторник, 21 января, опубликовано на сайте ГУ МВД по Москве.

Как видно на кадрах, инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Мужчина подбежал к автобусу и начал выкрикивать оскорбления. Водитель заблокировал двери, после чего неадекватный прохожий оторвал щетку дворника и начал наносить ей удары по лобовому стеклу.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали полицейские. Оказалось, что в момент нападения на рейсовый автобус 51-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Задержанный так и не смог пояснить причину своего поведения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» (214 УК РФ). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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