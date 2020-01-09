Пассажиры атаковали кабину пилотов из-за задержки рейса

В Индии пассажиры авиакомпании Air India атаковали кабину пилотов после того, как узнали, что их рейс задержан. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, которое должно было отправиться по маршруту из Дели в Мумбаи. О том, что рейс AI865 будет задержан на восемь часов по техническим причинам, пассажиры узнали, находясь в самолете. В результате несколько туристов начали активно стучать в дверь кабины пилотов.

Кроме того, они выкрикивали оскорбления в адрес членов экипажа. Один из путешественников пригрозил выломать дверь кабины в случае, если командир воздушного судна не выйдет к пассажирам. Также дебоширы предприняли попытку самостоятельно открыть дверь аварийного выхода.

Представитель авиакомпании подтвердил информацию о произошедшем и уточнил, что запросил у экипажа детальный отчет о поведении пассажиров для расследования обстоятельств инцидента.

В октябре прошлого года сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы на Пхукет, совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за пьяного пассажира. Нетрезвый житель Белоруссии дебоширил, грубо общался со стюардессами и пытался открыть дверь аварийного выхода в салоне лайнера. Мужчина не реагировал на предупреждения членов экипажа.

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