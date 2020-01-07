Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании Nord Wind вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что А-321 вылетел из Москвы в Симферополь, на борту находились 189 пассажиров и восемь членов экипажа. Во время набора высоты сработал датчик ограничения управления стойки шасси, из-за чего экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Посадку провели в штатном режиме, пострадавших нет. Техники проверяют самолет.

5 января сообщалось о самолете авиакомпании Air Canada, у которого во время взлета отвалилось колесо. Один из пассажиров снял произошедшее на видео. Лайнер должен был вылететь из Монреаля в Сагеней.

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