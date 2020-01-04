Пассажирский самолет экстренно сел в российском аэропорту

Пассажирский самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает «Интерфакс».

Самолет летел из Тюмени в Санкт-Петербург. Причиной экстренной посадки стала проблема с навигационным оборудованием. Лайнер совершил посадку примерно в 7:00 по московскому времени. На борту находились 176 пассажиров, никто не пострадал.

В декабре самолет Як-42, летевший из Уфы в Нижневартовск, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной экстренной посадки стал отказавший третий двигатель. На борту авиалайнера находилось 73 пассажира. После выработки топлива самолет авиакомпании «Красавиа» успешно сел в аэропорту вылета, в результате никто не пострадал. Отмечалось, что рейс, которым летел самолет, чартерный и выполняется всего раз в месяц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!