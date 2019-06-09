В московском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет

В одном из аэропортов Москвы самолет казахстанской авиалинии Air Astana, следовавший рейсом из Алма-Аты в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку по технической причине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, в 13:23 по московскому времени. По данным департамента, во время полета поступило сообщение о низком давлении масла в одном из двигателей. Соблюдая технику безопасности, экипаж авиалайнера принял решение о высадке пассажиров в ближайшем аэропорту.

Представители компании подчеркнули, что самолет приземлился в штатном режиме. Инженеры уже занялись поиском и починкой технических неисправностей на борту судна. Пассажиры находятся в терминале аэропорта.

6 июня в московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320. Лайнер летел во французский Бордо рейсом 793. Причиной возвращения судна в аэропорт вылета стало срабатывание датчика неисправности шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

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