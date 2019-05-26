Пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге

Пассажирский самолет Airbus A330 совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково, сообщает РЕН ТВ.

По его информации, экипаж запросил посадку из-за сигнала автоматики о возгорании двигателя. Лайнер успешно приземлился, на взлетно-посадочной полосе его встретили спасатели.

Сообщается, что воздушное судно проверят специалисты.

25 мая сообщалось о самолете Boeing 737 UTair, который выполнял рейс из Сургута в город Худжанд на севере Таджикистана и вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Лайнер, на борту которого находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа, около трех часов летал над Сургутом, вырабатывая топливо. По факту произошедшего будет проведена проверка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!